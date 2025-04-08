Белгород, 8 апреля, 2025, 03:30 — ИА Регнум. Одна из жительниц Белгородской области приняла губернатора Вячеслава Гладкова за телефонного мошенника. Казус произошёл во время обзвона главой региона пострадавших от обстрелов ВСУ.

Иван Шилов ИА REGNUM Вячеслав Гладков

Дозвонившись до женщины Гладков представился и попытался узнать информацию о восстановлении жилья горожанки после обстрела.

«Ну, знаете, я что-то прямо не верю в этот голос. Но я могу ответить, кому угодно: всё мне сделали», — подтвердила женщина.

Губернатор опубликовал в Telegram-канале разговор и поблагодарил за ответ. Гладков нашёл объяснение подобной реакции, назвав её вполне оправданной на фоне участившихся звонков от телефонных мошенников.

Как сообщало ИА Регнум, в марте Гладкова также приняли за мошенника, когда он выборочно обзванивал жильцов повреждённых из-за обстрелов квартир, чтобы уточнить ход работ по восстановлению домов. На этот раз вместо указанного в документах мужчины трубку взяла некая женщина. Когда губернатор представился, она заявила, что является музыкантом и слышит — голос не похож на голос главы региона.