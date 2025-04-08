Жительница Белгорода не поверила позвонившему ей губернатору Гладкову
Жительница Белгорода приняла губернатора Гладкова за телефонного мошенника
Белгород, 8 апреля, 2025, 03:30 — ИА Регнум. Одна из жительниц Белгородской области приняла губернатора Вячеслава Гладкова за телефонного мошенника. Казус произошёл во время обзвона главой региона пострадавших от обстрелов ВСУ.
Дозвонившись до женщины Гладков представился и попытался узнать информацию о восстановлении жилья горожанки после обстрела.
«Ну, знаете, я что-то прямо не верю в этот голос. Но я могу ответить, кому угодно: всё мне сделали», — подтвердила женщина.
Губернатор опубликовал в Telegram-канале разговор и поблагодарил за ответ. Гладков нашёл объяснение подобной реакции, назвав её вполне оправданной на фоне участившихся звонков от телефонных мошенников.
Как сообщало ИА Регнум, в марте Гладкова также приняли за мошенника, когда он выборочно обзванивал жильцов повреждённых из-за обстрелов квартир, чтобы уточнить ход работ по восстановлению домов. На этот раз вместо указанного в документах мужчины трубку взяла некая женщина. Когда губернатор представился, она заявила, что является музыкантом и слышит — голос не похож на голос главы региона.