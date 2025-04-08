Москва, 8 апреля, 2025, 03:08 — ИА Регнум. Российский боец-штурмовик из Дагестана восемь месяцев провёл в украинском плену под Львовом. Он был тяжело ранен, но чудом остался в живых. Об этом RT рассказал сам военный, после того как попал в Москву в результате обмена пленными.

Dnr-online.ru Обмен пленными

Наджаф получил ранение в живот. Его ранили, когда он один трое суток удерживал позицию в ДНР. Он потерял сознание, очнулся уже в плену. Родным сказали, что боец погиб.

Украинские медики вытащили из Наджафа осколки. Он отказался сотрудничать с СБУ и лечение его прекратилось. Из лекарств давали только ибупрофен. Одного бойца довели до гангрены: не вытащили ему осколок из ноги, затем ампутировали её.

По словам штурмовика, их пытались сломать — выставляли на мороз в легкой одежде, пленных загоняли в подвал, закапывали в яму по горло и спускали голодных собак, которые грызли их.

Наджаф рассказал и об условиях в плену, которые скрывали от Красного Креста: моча стояла по щиколотку, тараканы, жуки, черви в супах и кашах.

В Россию боец вернулся в марте, встретился с матерью, которая верила, что он жив.

Как сообщало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин в ходе совещания на одном из пунктов управления курской группировкой войск 12 марта заявил, что к тем, кто оказался в плену, необходимо относиться гуманно.

Россия в качестве жеста доброй воли передала Украине 22 тяжелораненых военнопленных.