Москва, 8 апреля, 2025, 02:58 — ИА Регнум. Мессенджер Telegram оштрафовали на 7 млн рублей за отказ удалить каналы с призывами к совершению терактов и участию в антиправительственных выступлениях с целью свержения власти в России. Соответствующее решение вынес Таганский суд Москвы.

Иван Шилов ИА REGNUM Телеграм

«Telegram Messenger Inc., являясь владельцем информационного ресурса, допустил неудаление в сети Интернет информации или интернет-страницы, содержащих призывы к осуществлению экстремистской деятельности», — приводит ТАСС данные материалов дела.

Отмечается, что мессенджер был оштрафован на 7 млн рублей после того, как проигнорировал предписание Роскомнадзора.

Как передавало ИА Регнум, в марте Роскомнадзор направил Telegram сообщение с требованием удалить запрещённые наборы стикеров. Речь шла о двух наборах с нацистскими изображениями в мессенджере. Зуевский районный суд Кировской области их ранее запретил.

Российские суды с февраля 2022 года оштрафовали Telegram на более 60 млн рублей. Два самых крупных штрафа по 7 млн мессенджер получил за неудаление призывов к экстремизму и детской порнографии, уточнили в Роскомнадзоре.