Варшава, 8 апреля, 2025, 02:40 — ИА Регнум. Кандидат в президенты Польши от крупнейшей оппозиционной партии «Право и справедливость», историк Кароль Навроцкий признался, что «глубоко разочарован» действиями главы киевского режима Владимира Зеленского.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

В эфире телеканала Trwam политик сказал, что Польша оказывает Украине значительную экономическую и военную помощь, но сама оказалась в проигрышном положении в бизнесе из-за решений Еврокомиссии.

Навроцкий отметил неравную конкуренцию со стороны Украины для польских фермеров и транспортных компаний. Он также упомянул поддержку украинских беженцев и действия польского правительства в пользу ВСУ.

В итоге он выразил разочарование в отношении Украины и киевских властей, заявив, что Польша не получила должной благодарности за помощь. Он пообещал наладить партнерские отношения, если станет президентом, и защищать интересы польских предпринимателей.

«Я глубоко разочарован Зеленским. Он ведет себя так, как никогда не должен вести себя по отношению к польскому государству», — сказал Навроцкий.

Он добавил, что до сих пор не решен вопрос об эксгумациях жертв Волынской резни на территории Украины.

Как сообщало ИА Регнум, отношения между Украиной и Польшей накалились давно. 15 января Зеленский посоветовал Навроцкому, заявившему, что не видит Украину членом НАТО и Евросоюза, «тренироваться, чтобы защищать страну с оружием в руках». В ответ на это бывший премьер-министр Польши и депутат партии «Право и справедливость» Матеуш Моравецкий призвал Зеленского заниматься делами Украины, отметив, что президента поляки выберут сами.

Действующий польский президент Анджей Дуда тогда посоветовал Зеленскому быть осторожнее в своих высказываниях. Также следует вести спокойно переговоры об эксгумации жертв Волынской резни, подчеркнул глава государства.

Украина после отказа Зеленского от подписания сделки по ресурсам с Вашингтоном попала в настолько плохое положение, что ей остается бороться только за степень своей зависимости от США. Об этом написало польское издание Mysl Polska. По мнению автора, президент Дональд Трамп загнал главу киевского режима в ловушку, когда пытался навязать тому еще менее выгодные для украинской стороны условия, и торги в итоге сыграли свою роль. Издание считает, что Украина станет исключительной колонией для американцев, которые станут фактическими владельцами или рантье наиболее перспективных отраслей экономики страны.