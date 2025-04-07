Вашингтон, 8 апреля, 2025, 02:28 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп готовится пройти регулярный медицинский осмотр. Первое после победы на выборах обследование запланировано на 11 апреля, подтвердил глава Белого дома.

Michael Vadon Дональд Трамп

«Я никогда не чувствовал себя лучше, но тем не менее это нужно сделать!» — написал он в Truth Social.

По словам Трампа, запланированный ежегодный медосмотр проведут в военно-медицинском центре имени Уолтера Рида, расположенном в пригороде Вашингтона.

Как сообщало ИА Регнум, церемония инаугурации Трампа прошла 20 января в Капитолии в Вашингтоне. На момент вступления в должность ему исполнилось 78 лет и семь месяцев, что почти на полгода больше возраста экс-главы Белого дома Джо Байдена в день инаугурации последнего в 2021 году. При этом Трамп не считал свой возраст помехой, утверждая, что он успешно проходит когнитивные тесты и пребывает в отличной физической форме.

До Байдена и Трампа самым возрастным президентом США являлся девятый президент страны Уильям Генри Гаррисон, который занял этот пост в возрасте 68 лет и скончался через месяц после своей инаугурации.