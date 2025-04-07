Москва, 8 апреля, 2025, 02:12 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 7 апреля провёл телефонный разговор с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Лидеры двух стран обсудили ряд вопросов, в том числе сотрудничество по линии спецслужб в борьбе с терроризмом, сообщила пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин и Александр Лукашенко

«Главы государств обсудили текущие вопросы взаимодействия двух стран. Была также затронута тема сотрудничества по линии специальных служб России и Белоруссии в борьбе с терроризмом», — указали в официальном заявлении.

По данным агентства БелТА, Путин во время беседы поблагодарил Лукашенко за задержание крупной партии взрывчатки, которая транспортировалась в Россию из Польши.

Как сообщало ИА Регнум, 6 апреля белорусские таможенники задержали 580 кг взрывчатки, которую в грузовике Mercedes пытались провезти из Польши в РФ. Специалисты заподозрили, что с машиной что-то не так, при её сканировании. При углублённом осмотре оказалось, что пустоты в полу и стенках фургона заполнены мягким материалом. Экспертиза установила, что это мощное взрывчатое вещество. Водителя грузовика задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по статье о провозе взрывчатых веществ через границу (ч. 2 ст. 333-1 УК РБ). Ему грозит до 10 лет тюрьмы. Белорусские следователи устанавливают других лиц, причастных к нелегальной транспортировке взрывчатки.