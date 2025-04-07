Мьянма, 8 апреля, 2025, 01:53 — ИА Регнум. Тело первой обладательницы титула «Мисс туризма Мьянмы» Сали Ми спасатели обнаружили под обломками 12-этажного дома в городе Мандалай, который обрушился во время землетрясения 28 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Землетрясение

«Бывшую королеву красоты нашли под завалами, она пыталась спасти ребенка во время землетрясения», — сообщило издание Need To Know (NTK).

Останки 28-летней Сали Ми нашли в ходе разбора завалов жилого дома ещё 2 апреля.

Девушка представляла Мьянму на конкурсе «Мисс туризм мира — 2018» и стала первой «Мисс туризм Мьянмы».

Как сообщало ИА Регнум, число погибших в результате землетрясения в Мьянме возросло до 3564 человек. Отмечается, что 5012 человек получили ранения, ещё 210 числятся пропавшими без вести.

28 марта в Мьянме произошло землетрясение, магнитуда которого по разным оценкам составила от 7,7 до 7,9.

По распоряжению президента РФ Владимира Путина в республику направили специалистов МЧС, которые ведут спасательные операции.

Исследование, в котором заявляется о высоком риске сильных землетрясений в Китае и соседних регионах, опубликовали китайские учёные незадолго до мощного землетрясения в Мьянме.