Вашингтон, 8 апреля, 2025, 01:46 — ИА Регнум. США приближаются к урегулированию конфликта на Украине, однако ситуация с бомбардировками ужасает. Об этом 7 апреля заявил глава Белого дома Дональд Трамп.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Мы встречаемся с Россией, мы встречаемся с Украиной. И мы как будто приближаемся [к договоренностям]. Однако мне не нравятся все бомбардировки последней недели или около того. Это ужасно. Не знаю, что происходит, ситуация нехороша», — отметил Трамп на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Президент США добавил, что бомбардировки продолжаются и каждую неделю их жертвами становятся тысячи людей.

Как сообщало ИА Регнум, 18 марта в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным Трамп выступил с инициативой, чтобы Москва и Киев ввели временный мораторий на взаимные удары по энергообъектам. Российский лидер принял предложение, отдав соответствующий приказ ВС РФ. Москва соблюдает мораторий.

Глава киевского режима Владимир Зеленский согласился с инициативой Трампа, заявив, что якобы всегда был сторонником прекращения ударов, при этом в тот же день ВСУ атаковали энергетический объект на территории Краснодарского края. В Минобороны РФ отмечали, что Киев нарушает мораторий, ежедневно атакуя энергообъекты России.

Киевский режим готов пойти на любые провокации, в первую очередь на контролируемой им территории, для срыва российско-американских переговоров, считает посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. Дипломат уверен, что Киев не будет жалеть для этого ни женщин, ни детей, преследуя цель обвинить в таких преступлениях Россию и вынудить США продолжать финансировать вооруженный конфликт.