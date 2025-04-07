Вашингтон, 8 апреля, 2025, 01:31 — ИА Регнум. В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) спрогнозировали, что рекорд российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина по забитым голам будет побит в сезонах-2032/33 либо 2034/35.

Lantyukhov Sergey/Global Look Press Александр Овечкин

В качестве основных претендентов называют Сидни Кросби и Остона Мэттьюса.

В копилке 27-летнего нападающего «Торонто Мэйпл Лифс» Мэттьюса 398 голов в 623 играх. В соцсети Х лига написала, что, учитывая темп результативности, форвард может побить рекорд Овечкина в сезоне-2034/35.

При этом Мэттьюс отверг такие прогнозы в отношении себя, написала НХЛ.

«Это так далеко или так долго ехать. И, знаете, я даже не думаю, что мне стоит участвовать в этом разговоре», — прокомментировал хоккеист.

Быстрее него это сделать сможет только канадский нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби — в сезоне-2032/33. Ему будет 44 года. Сейчас у Кросби 622 шайбы в регулярных чемпионатах.

Среди российских спортсменов единственным претендентом оказался Никита Кучеров (353 шайбы) из «Тампа-Бэй Лайтнинг». Согласно прогнозу, Кучеров, которому сейчас 31 год, может превзойти рекорд Овечкина в сезоне-2039/40.

Всего в прогнозном списке НХЛ десять игроков.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин поздравил Александра Овечкина, который забросил 895 шайб в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги и побил рекорд канадца Уэйна Гретцки, державшийся 26 лет.

Президент выразил уверенность, что нынешнее достижение стало не только личным успехом хоккеиста, но и настоящим праздником для болельщиков в России и за её пределами.

В игре против «Нью-Йорк Айлендерс» 6 апреля Овечкин обновил рекорд Гретцки, забив свой 895-й гол в НХЛ. Этот регулярный матч стал для россиянина 1487-м в карьере и завершился счётом 1:4 в пользу нью-йоркцев.

Во втором периоде Овечкин забросил шайбу в ворота соотечественника Ильи Сорокина, после чего матч прервали на 25 минут для празднования «Вечного рекорда». В ходе церемонии капитан «Вашингтона» поблагодарил за свой результат родных и всех русских.

За день до этого в матче против «Чикаго Блэкхокс» Овечкин забросил 894-ю шайбу в НХЛ и повторил рекорд Гретцки, державшийся с 29 марта 1999 года.

По словам комиссара НХЛ Гэри Беттмэна, Овечкину удалось сделать то, что многие считали невозможным. Беттмэн назвал россиянина одним из величайших хоккеистов и подарил ему картину художника Тони Харриса, созданную специально к новому рекорду.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала рекорд Овечкина красивым. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев подчеркнул, что Овечкин — великий русский хоккеист. До этого в Кремле отмечали, что следят за успехами Овечкина и болеют за него.