Москва, 8 апреля, 2025, 01:24 — ИА Регнум. С 7 апреля для россиян доступны ультракороткие полисы обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО). Гражданам смогут продавать 24-часовые полисы, сообщили «Известия».

Дарья Антонова ИА REGNUM Полис ОСАГО

Настройки такого полиса меняются по требованию ЦБ РФ. Краткосрочные полисы будут актуальны для таксистов, а также для тех, кто редко пользуется автомобилем. Стоимость однодневного полиса составит около 130 рублей.

До этого ультракороткие полисы не пользовались спросом, поскольку при оформлении в 23:30 его действие заканчивалось через полчаса, в полночь. Новые полисы будут действительны в течение суток с момента покупки.

Как сообщало ИА Регнум, в России с 27 января вступили в силу новые параметры расчёта стоимости ОСАГО. Они связаны с актуализацией территориального коэффициента для страховки — оценкой аварийности, уровня выплат и общего состояния страхового рынка в каждом из регионов. Из-за этого цена полиса на одной и той же территории может существенно отличаться для разных категорий водителей. Автовладелец может обратиться за разъяснениями и даже оспорить расчёт цены полиса, если посчитает её повышенной.

С 1 марта вступили в силу изменения в правилах госрегистрации автомобилей. Нововведения коснулись оформления полиса ОСАГО, возможности снятия угнанного автомобиля с учёта, а также других аспектов.