Стамбул, Турция, 8 апреля, 2025, 00:50 — ИА Регнум. Жители турецкого Стамбула вечером 7 апреля услышали звуки взрыва. Инцидент произошёл около станции метро Енибосна в западной части города.

Иван Шилов ИА REGNUM Стамбул

Очевидцы сообщили о возникновении пожара после взрыва. В соседних зданиях из-за происшествия пропало электричество. Для обеспечения энергоснабжения горожан применяли генераторы.

По данным «РИА Новости», взрыв не повлиял на работу надземной станции метро линии M1. Пожарные потушили возгорание около 23:30 мск. Информация о пострадавших не приводится.

Как сообщало ИА Регнум, 2 марта 2024 года в Стамбуле прогремел взрыв на газопроводе. Инцидент произошёл в результате короткого замыкания электрических кабелей в районе прохождения подземной магистрали природного газа на улице Эсентепе. Пожарные потушили огонь за 15 минут. По словам очевидцев, после прозвучавшего взрыва пламя перекинулось на балконы соседних домов. В результате инцидента никто не пострадал.

В сентябре 2024 года не менее 20 человек получили ранения в результате взрыва, прогремевшего на фабрике по производству макаронных изделий в провинции Сакарья на северо-западе Турции. После взрыва на фабрике начался пожар.