Вашингтон, 8 апреля, 2025, 00:49 — ИА Регнум. В Балтийском море подводные кабели Estlink 2 могли быть повреждены якорем. Причиной тому мог стать подкуп капитана судна. Такое мнение высказал профессор международных отношений и специалист по безопасности на море из Университета Копенгагена Кристиан Бюгер изданию Politico.

ИА Регнум Что стоит за инцидентом с повреждением Estlink 2 на Балтике

«Потенциально это может быть просто подкуп капитана, чтобы он спустил якорь в нужном месте», — предположил Бюгер.

Эксперт добавил, что такая «операция обходится очень дешево» и требует минимальных затрат. При этом в случае повреждения подводных кабелей их ремонт может быть затруднён из-за ограниченного количества специализированных судов, предназначенных для этих целей.

Бюгер также уточнил, что проведение диверсий в Балтийском море упрощается благодаря небольшой глубине.

Как сообщало ИА Регнум, 25 декабря 2024 года между Эстонией и Финляндией произошло аварийное отключение кабеля постоянного тока EstLink 2. На следующий день еще три кабеля в Балтийском море вышли из строя. Затем погранслужба и полиция Финляндии задержали нефтяной танкер Eagle S по подозрению в причастности к инциденту.

В НАТО заявили, что альянс развернет военные патрули в Балтийском море для охраны подводных кабелей, и уже 15 января два военных судна вошли в Финский залив. В ответ на это официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что НАТО воспользовалось происшествием в Балтийском море в качестве предлога для расширения военного присутствия в этом регионе и теперь подрывает международную энергобезопасность.

НАТО не нашло доказательств причастности России к повреждению подводных кабелей в Балтийском море. Об этом 8 марта заявила американская газета The Wall Street Journal.