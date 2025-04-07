Варшава, 8 апреля, 2025, 00:32 — ИА Регнум. Европейская комиссия (ЕК) в рамках контрмер может обложить пошлинами американские яхты и бриллианты в размере 25%. Об этом 7 апреля сообщила польская радиостанция RMF FM.

Elionas2 США и Евросоюз

«ЕК предлагает ввести ответные пошлины в размере до 25% на американские товары. В список вошли одежда, яхты, фруктовые соки, орехи и бриллианты», — указал источник.

Отмечается, что страны ЕС планируют проголосовать по этому вопросу в среду, 9 апреля. При этом ЕК рассчитывает на переговоры с США, предложив на взаимной основе нулевые ставки на промышленную продукцию, в том числе автомобили.

При принятии решения действие пошлин начнётся с 16 мая.

Как сообщало ИА Регнум, 7 апреля глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что Евросоюз ведёт себя «очень плохо» по отношению к США в сфере торговли, так больше не будет продолжаться. По его мнению, страны объединились в ЕС с целью нанести ущерб США, практически не принимая никакой американской продукции.

Трамп 2 апреля объявил о введении пошлин в отношении товаров из большинства стран. Так, пошлины в размере 49% будут применяться к товарам из Камбоджи. Вьетнам столкнётся со ставкой 46%, для Таиланда она составит 36%, для Китая — 34%, для Китайского Тайбэя (Тайваня) — 32%, для стран ЕС — 20%. Всего в списке 185 стран, однако Россия в нём не значится. Взаимные тарифы вступят в силу 9 апреля. Американский лидер назвал экономической революцией политику, которую он проводит. Он также призвал сограждан приготовиться к трудным временам, пообещав, что в итоге США добьются исторического результата.

В свою очередь глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз ответит на введение торговых пошлин США укреплением единства своего внутреннего рынка. Она также пообещала стереть имеющиеся торговые барьеры между странами объединения.