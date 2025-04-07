Москва, 8 апреля, 2025, 00:23 — ИА Регнум. Пилоты ВСУ ещё в феврале разбили один из переданных европейцами вертолетов Sea King. Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» Вертолет Sikorsky S-61 Sea King

Об этом стало известно из судебных документов только сейчас. Вертолет перевернулся в момент взлета. Экипаж не пострадал.

Отмечается, что ВСУ ранее получили шесть вертолетов Sea King от Германии, не менее трёх — от Британии.

Вертолеты Sikorsky S-61 Sea King предназначены для выполнения транспортных и противолодочных задач.

Как сообщало ИА Регнум, силы противовоздушной обороны (ПВО) украинских формирований сбивают порядка половины собственных самолетов и вертолетов, заявила депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая.

Газета The Wall Street Journal 14 февраля написала, что украинские военные ошибочно сбили из зенитного ракетного комплекса Patriot поставленный США американский истребитель F-16. Отмечалось, что официального подтверждения этой информации от украинской стороны не последовало.

Экипажи российских вертолётов Ка-52М нанесли удары по скоплению личного состава и бронетехнике украинских формирований в приграничье Курской области.