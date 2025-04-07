Вашингтон, 8 апреля, 2025, 00:09 — ИА Регнум. Евросоюз ведёт себя «очень плохо» по отношению к США в сфере торговли, так больше не будет продолжаться. Об этом 7 апреля заявил глава Белого дома Дональд Трамп.

openDemocracy Флаги США и ЕС

«Европейский союз ведёт себя с нами очень-очень плохо. Они не принимают наши автомобили, как Япония. Они не принимают нашу сельскохозяйственную продукцию. Они практически ничего не принимают … и так не будет», — заверил Трамп журналистов на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Американский президент добавил, что страны объединились в ЕС с целью нанести ущерб США в торговле. Кроме того, Трамп обвинил в мошенничестве Канаду и Мексику.

Как сообщало ИА Регнум, 5 апреля президент США предупредил сограждан о наступающих трудных временах. По его мнению, итоговый результат будет историческим.

Трамп 2 апреля обнародовал список стран, с которых будут взиматься взаимные тарифы. Самые высокие пошлины будут действовать в отношении Камбоджи (49%), Вьетнама (46%), Таиланда (36%), Китая (34%), Китайского Тайбэя — Тайваня (32%). Глава Белого дома подчеркнул, что с Евросоюза Соединённые Штаты будут взимать 20%. При этом он назвал страны ЕС «жёсткими торговцами» и обвинил их в том, что они «обдирают» США.

Трамп еще в январе анонсировал введение импортных пошлин против товаров из ЕС. Он объяснил такое решение «ужасным» отношением к США в Европе, где не пользуются спросом американские автомобили, сельхозпродукция и другие товары.