Москва, 8 апреля, 2025, 00:08 — ИА Регнум. Продюсера, сценариста, актёра и режиссера Алексея Петрухина Дорогомиловский суд Москвы 7 апреля приговорил к четырем годам колонии строгого режима за посредничество в крупной взятке. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

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«Назначено наказание в виде лишения свободы на срок четыре года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом», — говорится в сообщении.

Суд признал 52-летнего Алексея Петрухина виновным в покушении на посредничество во взяточничестве организованной группой в особо крупном размере. Преступление не было доведено до конца по независящим от него обстоятельствам.

Как сообщало ИА Регнум, фигурантом уголовного дела о посредничестве во взятке Алексей Петрухин стал в 2023 году.

Первоначально Петрухина поместили под домашний арест, затем суд изменил ему меру пресечения на «запрет определенных действий с установлением определенных ограничений».

Петрухин известен как продюсер кинофильма «Вий» 2014 года выпуска. Кроме того, он продюсировал вторую часть фильма «Тайна печати драконов» с актёрами Арнольдом Шварценеггером, Джеки Чаном и Рутгером Хауэром в главных ролях. Картина провалилась в прокате и Фонд кино в 2020 году подавал иск, в котором требовал от Петрухина и его компании «Русская фильм группа» вернуть 222 млн рублей за эту картину, а также 100 млн рублей за третью часть франшизы «Путешествие в Индию» («Вий-3»). При бюджете фильма в размере 49 млн долларов сборы в мировом прокате составили 14 млн, из которых 5,7 млн долларов — в России.

Второй фильм, поставленный Петрухиным, «Училка», с успехом был показан на XXIII кинофестивале «Окно в Европу» в Выборге. Фильм также стал победителем по результатам зрительского голосования.

В 2017 году Алексей Петрухин в качестве режиссёра снял картину «Последнее испытание», где затронул проблему терроризма. Сценарий был написан ещё в 2005 году, после «Норд-Оста».