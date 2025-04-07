Вашингтон, 7 апреля, 2025, 23:46 — ИА Регнум. Вашингтон приближается к цели по урегулированию конфликта на переговорах с Москвой и Киевом. Об этом 7 апреля заявил президент США Дональд Трамп.

Global Look Press

«Мы встречаемся с Россией. Мы встречаемся с Украиной. Мы всё ближе к цели», — объявил американский лидер журналистам на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Кроме того, Трамп выразил недовольство из-за продолжающихся ударов в рамках конфликта. По его словам, это ужасно.

Как сообщало ИА Регнум, 3 апреля спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев отметил, что провёл в Вашингтоне встречи с представителями администрации Белого дома. По его словам, американская сторона слышит позицию России и настроена на решение всего спектра вопросов, касающихся отношений двух стран.

Для налаживания диалога России и США важна каждая встреча, каждый откровенный разговор, подчёркивал Дмитриев. Он указывал, что переговоры Москвы и Вашингтона проходят на фоне стремления ряда стран помешать этому диалогу. Отношения России и США практически полностью разрушились из-за политики, которую проводил бывший американский президент Джо Байден, добавил Дмитриев. Восстановление этих отношений он назвал непростым и небыстрым процессом. Кремль неоднократно подчеркивал, что российский лидер Владимир Путин по-прежнему остаётся открытым для диалога с США.

Во время телефонных переговоров 18 марта Путин одобрил инициативу Трампа о 30-дневном взаимном моратории России и Украины на удары по энергетической инфраструктуре. Российский президент сразу дал соответствующие указания вооружённым силам. Глава киевского режима Владимир Зеленский на словах также поддержал предложение о взаимном отказе от ударов по энергообъектам. Однако ВСУ ни на день не прекращали атак на объекты энергетики России.