Вашингтон, 7 апреля, 2025, 23:40 — ИА Регнум. Америка на данный момент практически не ведёт торговых отношений с Россией, поэтому США не ввели в отношении нее дополнительные таможенные пошлины. Об этом заявил президент Дональд Трамп.

Global Look Press

«Причина, по которой мы не говорим о тарифах в отношении России, заключается в том, что мы практически не ведем с ней бизнес, поскольку они находятся в состоянии войны», — сказал Трамп журналистам на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме 7 апреля.

Ранее Трамп объявил о введении с 9 апреля пошлин в отношении товаров из 185 стран. Наибольшие пошлины в размере 49% будут применяться к товарам из Камбоджи. Вьетнам столкнётся со ставкой 46%, для Таиланда она составит 36%, для Китая — 34%, для Китайского Тайбэя (Тайваня) — 32%, для стран ЕС — 20%. России в данном списке нет.

Как сообщало ИА Регнум, Дональд Трамп назвал экономической революцией политику, которую он проводит. Он также призвал сограждан приготовиться к трудным временам, пообещав, что в итоге США добьются исторического результата.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 7 апреля заявил, что из-за решения США о введении пошлин обстановка в мировой экономике чрезвычайно неспокойная. Российские власти в этих условиях будут делать всё необходимое, чтобы свести к минимуму последствия международного экономического шторма для страны, добавил он.

Экономист Михаил Беляев в беседе с ИА Регнум отметил, что новые американские пошлины открывают возможности для России. По его мнению, европейские и другие страны, столкнувшись с ограничениями на экспорт в США, будут вынуждены активнее работать с российским рынком.