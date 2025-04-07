Москва, 7 апреля, 2025, 23:30 — ИА Регнум. Российские военные уничтожили бункеры ВСУ в Андреевке Донецкой Народной Республики, построенные при финансовой поддержке одного из богатейших людей Украины Рината Ахметова (состоит в объединении, признанном в РФ террористическим). Об этом рассказал «РИА Новости» офицер 114-й бригады 51-й армии с позывным Харам.

Виктор Антонюк/РИА Новости

Десятки бункеров были оборудованы года два назад за 2–3 км до Андреевки и имели заранее проложенные коммуникации. Большинство бункеров было сожжено в результате действий штурмовых групп и беспилотников.

По словам Харама, в одном из них укрывались португальские наёмники, их уничтожили. Офицер предоставил кадры осмотра одного из уцелевших бункеров «Стальной фронт».

«Стальной фронт» — инициатива Ахметова для поддержки ВСУ. Весной 2024 года было построено более 80 км фортификационных сооружений и 43 мобильных бункера.

Проект также адаптирует американскую технику для защиты от российских БПЛА. С начала СВО «Стальной фронт» пожертвовал ВСУ более 8 млрд гривен.

Андреевку российские войска освободили 6 марта.

Как сообщало ИА Регнум, новый тяжёлый беспилотник «Мерлин-ВР» скорректировал удар ФАБ-1500 по скоплению пехоты ВСУ в бункере в Херсонской области.

Разведчики отметили, что на взлёт и посадку дрона они потратили не более трёх минут. Этот беспилотник может вести разведку в любое время суток и в любую погоду в течение почти десяти часов на расстоянии до 120 км от точки взлёта.

Известно, что украинские формирования строили сеть укрепрайонов вокруг временно оккупированного Херсона — об этом свидетельствует видео, снятое с помощью беспилотника. На опубликованных кадрах можно заметить укреплённые позиции и ходы сообщения между этими объектами.

Бойцы спецназа «Ахмат» и 4-й бригады Вооружённых сил России взяли под контроль бункер в Часовом Яре Донецкой Народной Республики (ДНР), предназначенный для генералов из стран НАТО, сообщил 27 января военный корреспондент Дмитрий Кулько.

Президент России Владимир Путин одобрил сделку по приобретению компанией «Лучшее решение» двух бывших угольных предприятий Рината Ахметова. Решение принято в соответствии с указом главы государства «О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетических сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций».

Ахметов в 2022 году занимал первое место в рейтинге богатейших людей Украины, его состояние оценивалось в 4,4 млрд долларов. По версии Forbes, в 2024 году у него 4 млрд долларов, он занимает 853-е место в рейтинге самых богатых людей мира.