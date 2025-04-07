Валуйский район, Белгородская область, 7 апреля, 2025, 23:23 — ИА Регнум. Украинский беспилотник атаковал село Борки Валуйского округа Белгородской области. В результате удара пострадал подросток, сообщил 7 апреля губернатор региона Вячеслав Гладков.

Global Look Press

«16-летний парень получил ранения в результате сброса взрывного устройства с беспилотника», — уточнил глава области в Telegram-канале.

По информации Гладкова, подростка с закрытой черепно-мозговой травмой, поверхностной раной головы и множественными осколочными ранениями рук и ног доставили в районную больницу.

Как сообщало ИА Регнум, ночью 6 апреля российские средства противовоздушной обороны уничтожили 11 украинских беспилотных летательных аппаратов. Восемь дронов ВСУ сбили над Ростовской областью, два БПЛА — над Курской, а также один — над Белгородской областью.

При атаке дрона ВСУ на село Березовка 5 апреля были ранены двое мужчин и 15-летний подросток. Молодого человека госпитализировали с минно-взрывной травмой и осколочным ранением головы. Двух других пострадавших в тяжёлом состоянии также доставили в медучреждения. У одного из них зафиксировали минно-взрывную травму и множественные осколочные ранения лица, рук и ног.