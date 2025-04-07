Вашингтон, 7 апреля, 2025, 23:11 — ИА Регнум. США ведут прямые переговоры с Ираном. Есть надежда на сделку, заявил 7 апреля глава Белого дома Дональд Трамп.

Global Look Press

«Мы ведём прямые переговоры с Ираном, они уже начались. Они пройдут в субботу. У нас будет очень большая встреча, посмотрим, как всё пройдёт. Думаю, все согласятся с тем, что предпочтительнее было бы заключить сделку. Надеюсь, эти переговоры будут успешными. В интересах Ирана, чтобы так было», — пояснил Трамп на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

По словам американского президента, переговоры с Ираном проходят в надежде на достижение сделки. Предстоящая в субботу, 12 апреля, встреча будет «почти на высшем уровне», добавил Трамп.

Как сообщало ИА Регнум, 7 марта Дональд Трамп направил верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи письмо с предложением о переговорах по ядерной программе страны. Американский лидер уточнил, что рассматривает в числе прочих военный способ решения этого вопроса, однако хочет найти выход путём дипломатии. Позже президент Ирана Масуд Пезешкиан объявил, что Тегеран отказался от прямых переговоров с Вашингтоном. После этого глава Белого дома предупредил Иран о масштабных бомбардировках, если Тегеран откажется выполнять договорённости по ядерной программе.

Пезешкиан 5 апреля выступил с заявлением, что Иран готов к конструктивным переговорам с США на равных, но не потерпит давления. Уже на следующий день, 6 апреля, глава иранского МИД Аббас Арагчи заявил, что нет смысла вести прямые переговоры с Вашингтоном, так как американская сторона постоянно угрожает применением силы и выступает с противоречивыми заявлениями.

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков 1 апреля заявил, что Россия считает неуместными угрозы США о применении силы против Ирана при отказе Тегерана от ядерной сделки. Дипломат добавил, что такие действия американской стороны могут осложнить обстановку.