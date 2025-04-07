Киев, 7 апреля, 2025, 22:57 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что власти нацелены на максимальное увеличение закупок и производства беспилотников, в том числе на оптоволокне.

Global Look Press

Речь идёт как о производстве компактных квадрокоптеров для разведывательных целей, так и о дальнобойных дронах.

«Провел ставку. Заслушал доклады по производству дронов на Украине, максимально увеличиваем. Причем по всей линейке: от «мавиков» до дальнобойных дронов, а также увеличиваем наши украинские возможности для производства наземных роботизированных комплексов», — сказал Зеленский в своем вечернем обращении в Telegram-канале.

Он добавил, что Киев работает над БПЛА на оптоволокне. Зеленский утверждает, что с начала этого года появились «более 20 новых сертифицированных образцов дронов с оптоволоконной системой управления». Выпуском таких дронов будут заниматься 11 предприятий.

Как передавало ИА Регнум, в Донецкой Народной Республике за прошедшую неделю сорвали свыше 200 террористических атак беспилотников ВСУ по мирным жителям и гражданской инфраструктуре.

Три беспилотника самолётного типа перехватили в Куйбышевском и Кировском районах Донецка. Украинские дроны вели разведку местности вблизи гражданских складов хранения горюче-смазочных материалов.

7 апреля российские средства противовоздушной обороны перехватили 19 беспилотников ВСУ. 13 БПЛА уничтожили над акваторией Азовского моря, четыре беспилотника — над Краснодарским краем и по одному — над Брянской областью и Крымом.