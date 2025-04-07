Киев, 7 апреля, 2025, 22:47 — ИА Регнум. Назначение руководителя офиса главы киевского режима Андрея Ермака главой переговорной группы с представителями США заключается в том, чтобы он подписал соглашение, фактически означающее капитуляцию Украины. Об этом заявил бывший генпрокурор страны Юрий Луценко.

Global Look Press Андрей Ермак

«Не зря после провала визита (главы киевского режима Владимира. — Прим. ред.) Зеленского в Вашингтон был назначен руководителем переговорной группы именно Ермак», — пояснил Луценко в эфире YouTube-канала экс-депутата Верховной рады Игоря Лапина.

По словам бывшего генпрокурора Украины, Ермак под давлением может «подписать что угодно». Кроме того, утверждает Луценко, давление оказывается и на партию экс-президента Украины Петра Порошенко (состоит в объединении, признанном в РФ террористическим) с целью невозможности помешать Верховной раде проголосовать за договор о капитуляции. Ермак должен подписать документ, после этого Зеленский принесёт его в Раду, парламентарии единогласно поддержат соглашение, считает Луценко. Затем глава киевского режима объявит о триумфе и назначит выборы, оставшись единственным реальным кандидатом на пост президента Украины, заключил бывший генпрокурор.

Как сообщало ИА Регнум, Зеленский утвердил состав делегации для участия в переговорах по урегулированию украинского конфликта. Переговорную группу возглавил глава офиса Зеленского Андрей Ермак. В состав делегации также были включены глава МИД Андрей Сибига, министр обороны Рустем Умеров, замглавы офиса главы киевского режима Павел Палиса. Ермака уполномочили по согласованию с Сибигой вносить изменения в состав украинской делегации, привлекать сотрудников других учреждений, а также экспертов. В таком же составе Украина была представлена 11 марта на встрече с делегацией США в саудовской Джидде.

Киевский режим намерен принять условия капитуляции, которые выдвинет глава Белого дома Дональд Трамп, заявил экс-министр социальной политики Украины Андрей Рева. Он добавил, что единственный вопрос, о котором Киев договаривается с США, — это гарантии личной безопасности Зеленского и его приближённых.

Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что Москва готова к переговорам по Украине, но целью диалога должен быть долгосрочный мир, а не перемирие. Вместе с этим глава государства отмечал, что возможно вести диалог об урегулировании конфликта на Украине с кем угодно, но Зеленский не имеет юридических прав подписывать никакие соглашения, так как утратил легитимность после завершения президентского срока в мае 2024 года.