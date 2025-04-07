Вашингтон, 7 апреля, 2025, 22:40 — ИА Регнум. Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что на фоне переговоров об урегулировании конфликта продолжаются ракетные удары со стороны России. Президент подчеркнул, что США желает прекращения «бомбардировок» Украины. Об этом написало Associated Press.

Global Look Press

«Мне не нравятся бомбардировки. Мы говорим с Россией, мы хотели бы, чтобы она прекратила. Бомбардировки продолжаются и продолжаются», — сказал Трамп журналистам на борту президентского самолёта Air Force One.

Американский лидер также добавил, что ежедневно ВСУ несут большие потери. По словам Трампа, если он стал бы президентом раньше, такой ситуации можно было избежать.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин поддерживает идею прекращения огня на Украине, но для этого нужно решить несколько вопросов, которые пока висят в воздухе, заявил 7 апреля журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Путин ранее подчёркивал, что Москва заинтересована в долгосрочном мире на Украине, а не во временном перемирии. Он также отмечал, что урегулировать конфликт на Украине необходимо с учётом интересов РФ, искоренив первопричины кризиса.

18 марта в ходе телефонного разговора с Путиным Трамп выступил с инициативой, чтобы Москва и Киев ввели временный мораторий на взаимные удары по энергообъектам. Президент России принял предложение, отдав соответствующий приказ ВС РФ. Москва соблюдает мораторий.

Глава киевского режима Владимир Зеленский согласился с инициативой Трампа, заявив, что якобы всегда был сторонником прекращения ударов, при этом в тот же день ВСУ атаковали энергетический объект на территории Краснодарского края. В Минобороны РФ отмечали, что Киев продолжает нарушать мораторий, ежедневно атакуя энергообъекты России.