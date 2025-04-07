ДНР, 7 апреля, 2025, 22:21 — ИА Регнум. Мужчина из Часова Яра рассказал как ореховое дерево, ветви которого задела выпущенная украинскими военными ракета, спасло ему жизнь.

AP/TASS

По словам беженца, мирных жителей спас орешник. Кассеты от ракеты ВСУ разбросало в разные стороны. Ракета пробила кирпичи и улетела в подвал. Правда, многих контузило, перепонки поразрывало. Ранение получили соседка и её сын.

По его словам, боевики заранее вычисляли, где живут мирные жители, чтобы наносить удары.

«Знали, что живут люди, потому что стояли буржуйки в квартирах. Они походили по городу и буквально через 15 минут после их исчезновения по тем домам, где люди жили, по этим всем домам прилетели «Грады», — рассказал покинувший город ранее мужчина «РИА Новости».

Наступление российских войск на Часов Яр началось год назад.

Как сообщало ИА Регнум, ВС РФ освободили населённый пункт Катериновка в ДНР 7 апреля.

Совокупные потери ВСУ в зоне проведения спецоперации составили в минувшие сутки до 1250 человек. ВС РФ нанесли поражение пунктам управления беспилотниками, складам ракетно-артиллерийского вооружения, скоплениям живой силы и техники ВСУ. Российские средства ПВО за сутки сбили три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 95 дронов самолётного типа.

4 апреля Минобороны проинформировало об освобождении населённых пунктов Розовка и Успеновка в ДНР, 2 апреля — об освобождении села Лобковое в Запорожской области и Весёлого на территории ДНР, 1 апреля — об освобождении населённого пункта Разлив в Донецкой Народной Республике.

Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский ранее заявил, что российские военные уже освободили от ВСУ почти всю территорию приграничных районов Курской области.