Москва, 7 апреля, 2025, 22:17 — ИА Регнум. В дорожной аварии с участием двух автобусов в Москве пострадали восемь человек. Об этом 7 апреля сообщил Telegram-канал 112.

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«Крупное ДТП с двумя автобусами произошло на улице Грина в Москве», — отметил источник.

На месте происшествия работают спасатели и медики.

Авария произошла в вечернее время. По предварительным данным, причиной ДТП мог стать снегопад.

Как сообщало ИА Регнум, утром 7 апреля грузовая «Газель» влетела в подземный переход в Москве. Возле ступеней, по которым съехал грузовик, находились по меньшей мере пять человек. Авария произошла в переходе, ведущем к станции метро «Парк Победы» на Кутузовском проспекте по направлению в Московскую область. «Газель» получила сильные повреждения и заблокировала вход в метро, пассажира зажало в кабине. Водитель выбрался из искорёженного автомобиля. По предварительным данным, он не справился с управлением и влетел в подземный переход из-за скользкой дороги и лысой резины.

По прогнозам синоптиков, снегопад в Москве усилится и продолжится до 8 апреля, за это время выпадет от половины до одной месячной нормы осадков, а высота снежного покрова составит 10–15 сантиметров. До 9 апреля в Москве ожидается около нуля градусов, по области — до –2…–3 °С.