Тбилиси, 7 апреля, 2025, 21:57 — ИА Регнум. Так называемое «глубинное государство» (deep state) поручило Европе продолжать боевые действия на территории Украины, заявил 7 апреля премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

Global Look Press

«Deep state поручило европейским структурам продолжать войну на Украине. До этого американские структуры также были подключены к этому процессу. Сейчас deep state эксклюзивно поручило европейским структурам продолжать войну на Украине», — сказал Кобахидзе журналистам.

По его словам, подобное происходит и с финансированием организаций, занимающихся «антигосударственными процессами», в том числе в Грузии. Премьер отметил, что «глубинное государство» использует европейскую бюрократию для своих целей. Однако у Грузии свои национальные интересы, и они заключаются в том, чтобы «не допустить то, что произошло на Украине», заключил Кобахидзе.

Как передавало ИА Регнум, в марте депутат парламента Грузии Ираклий Заркуа заявил, что Прибалтика является самым большим врагом для Украины. Он отметил, что если страны Балтии так сильно беспокоятся о судьбе Украины, то они могли бы присоединиться к вооружённому конфликту «как соседи». Однако этого не происходит, поскольку страны защищают лишь собственные интересы и их не волнует дальнейшая судьба Украины, подчеркнул парламентарий.

Ранее генсек правящей партии «Грузинская мечта» и мэр Тбилиси Каха Каладзе рассказал, что западные страны давили на правительство Грузии и заставляли открыть «второй фронт» против Москвы. По его словам, от грузинских властей требовали не только введения ограничительных антироссийских мер, но и организацию чартерных рейсов для отправки наёмников на Украину. Правительство Грузии отказалось следовать этим требованиям.