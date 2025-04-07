Грозный, 7 апреля, 2025, 21:54 — ИА Регнум. В Чечне совершено нападение на пост ДПС, сообщил 7 апреля Telegram-канал «112» со ссылкой на осведомлённый источник.

Саид Царнаев/РИА Новости

Инцидент произошёл в городе Ачхой-Мартан. Неизвестный напал на пост дорожно-патрульной службы с ножом. Один сотрудник полиции получил ранения. Нападавший был ликвидирован ответным огнём.

Дороги в районе места происшествия перекрыты, проводятся оперативные мероприятия, сказано также в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, в январе в аэропорту Красноярска мужчина напал с ножом на человека. Злоумышленник был задержан. Пострадавшему оказали помощь на месте, а затем доставили в больницу.

15 февраля житель Дагестана, подозреваемый в ограблении магазина, оказал вооружённое сопротивление полиции и был ранен ответным огнём. По данным ведомства, злоумышленник с оружием напал на продуктовый магазин, угрожал сотрудникам и потребовал у кассира передать ему около 70 тыс. рублей.