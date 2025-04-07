Москва, 7 апреля, 2025, 21:33 — ИА Регнум. В Москве во время рейда по выявлению нелегалов сотрудники полиции задержали иностранца, который 13 лет назад обокрал и изнасиловал девушку. Об этом 7 апреля сообщило издание NewsAlert со ссылкой на осведомлённый источник.

Илья Наймушин/РИА Новости

Отмечается, что в марте 2025 года сотрудники полиции задержали 34-летнего уроженца Узбекистана Гиясжана М. У мужчины, который подрабатывал в столице разнорабочим, не оказалось необходимых документов и разрешений на нахождение в России и работу.

Правоохранители составили на нелегала протокол за нарушение паспортного режима и отправили его в центр временного содержания иностранных граждан. Полицейские также провели дополнительные экспертизы, по результатам которых выяснилось, что задержанный в 2012 году напал на девушку в Пестовском переулке в Москве.

«‎Он тогда избил её, украл телефон и 150 рублей, после чего, схватив её за горло и угрожая убийством, изнасиловал», — рассказал собеседник издания.

В отношении Гиясжана было возбуждено уголовное дело по статьям 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера) и 161 УК РФ (грабёж). Полицейские всё это время вели розыск преступника. После совершения злодеяния нелегал покинул Россию, но вернулся в ноябре 2024 года. Теперь ему грозит более 10 лет лишения свободы.

Ранее ИА Регнум передавало, что в Москве за нападение на школьницу задержан педофил с 40-летним тюремным стажем. Первый срок за педофилию Анатолий Бровкин получил еще в 1975 году, но вскоре вышел по УДО и совершил рецидив. Ситуация повторялась в 1978, 1993 и 2003 годах.

14 февраля 2025 года рецидивист снова напал на ребёнка в подъезде одного из домов на улице Свободы в Москве. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 132 УК РФ. 70-летнему Бровкину грозит до 20 лет лишения свободы.