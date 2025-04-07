Москва, 7 апреля, 2025, 21:10 — ИА Регнум. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора 7 апреля обсудили взаимодействие двух стран и сотрудничество по линии спецслужб в борьбе с терроризмом. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

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«Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Главы государств обсудили текущие вопросы взаимодействия двух стран. Была также затронута тема сотрудничества по линии специальных служб России и Белоруссии в борьбе с терроризмом», — отметил Песков.

Белорусский Telegram-канал «Пул Первого» ранее сообщил, что Путин в ходе разговора поблагодарил Лукашенко за задержание на польской границе партии взрывчатки, которую злоумышленники предполагали доставить в Россию.

Кроме того, по этим данным, президенты РФ и Белоруссии обсудили предстоящие совместные военные учения «Запад-2025», ситуацию в зоне проведения спецоперации на Украине и свои предстоящие встречи, одна из которых пройдёт в конце апреля в Волгограде.

Как передавало ИА Регнум, Путин ранее отмечал, что терроризм по-прежнему входит в число самых серьёзных угроз ХХI века. Президент указывал, что теракты, за которыми, помимо радикальных группировок, стоят и спецслужбы некоторых стран, нацелены на подрыв конституционных основ и дестабилизацию суверенных государств, а также на разжигание межнациональной и межрелигиозной вражды.