Брянск, 7 апреля, 2025, 20:29 — ИА Регнум. Житель села Лемешовка Севского района Брянской области погиб при атаке FPV-дрона Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом 7 апреля сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Очередная террористическая атака совершена против мирных жителей села Лемешовка Севского района. В результате целенаправленного удара украинского FPV-дрона, к сожалению, погиб мирный житель села», — написал губернатор в Telegram-канале.

Богомаз выразил соболезнования родным погибшего, добавив, что его семье окажут всю необходимую материальную помощь.

Ранее 7 апреля Минобороны РФ проинформировало, что в Брянской области в результате обстрела со стороны украинских формирований была отключена трансформаторная подстанция филиала ПАО «Россети Центр» — «Брянскэнерго». 4 апреля ВСУ нанесли удар по мосту в регионе и повредили его. Пострадавших в результате этих атак нет.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 4 апреля в ходе атаки ВСУ по Брянской области получили ранения два жителя поселка Белая Берёзка. Их доставили в больницу. Спасти одного из пострадавших врачам не удалось.

В тот же день в Климовском районе Брянской области рядом с движущимся гражданским автомобилем сработало дистанционное взрывное устройство. Водитель получил лёгкие ранения. Ему оказали необходимую помощь.