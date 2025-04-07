Москва, 7 апреля, 2025, 20:18 — ИА Регнум. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора обсудили предстоящие совместные военные учения «Запад-2025» и ситуацию в зоне проведения спецоперации на Украине, сообщил 7 апреля белорусский Telegram-канал «Пул Первого».

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Кроме того, главы государств обсудили предстоящие встречи, одна из которых состоится в конце апреля в Волгограде. Путин и Лукашенко договорились при встрече подробно обсудить актуальные вопросы сотрудничества и обменяться мнениями по широкому спектру тем, сказано в сообщении.

Также, по этим данным, президент России в ходе разговора поблагодарил белорусского коллегу за задержание на польской границе партии взрывчатки, которую злоумышленники предполагали доставить в Россию.

Как передавало ИА Регнум, в октябре 2024 года генеральные штабы ВС России и Белоруссии приступили к подготовке совместных учений «Запад-2025». Глава белорусского оборонного ведомства Виктор Хренин отмечал, что Минск рассматривает учения, которые пройдут в сентябре, как главное мероприятие совместной подготовки органов военного управления и войск в 2025 году.

Лукашенко ранее отмечал, что если Москва и Вашингтон сумеют достичь соглашения, то и Европе, и Украине будет «труба». При этом президент Белоруссии предположил, что у США пока нет конкретного плана по урегулированию конфликта на Украине и Вашингтон лишь зондирует почву.