Москва, 7 апреля, 2025, 20:15 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с белорусским коллегой Александром Лукашенко поблагодарил за задержание крупной партии взрывчатки, которая транспортировалась в Россию из Польши. Об этом 7 апреля сообщило белорусское агентство БелТА.

Kremlin.ru

«Владимир Путин позвонил Александру Лукашенко и поблагодарил за задержание крупнейшей партии особо опасного груза — взрывчатки. Её накануне пытались провезти в Россию. Попытку ввоза пресекла белорусская таможня. Установлено, что это сильнейшее взрывчатое вещество, малое количество которого может привести к серьёзнейшим последствиям», — сказано в публикации агентства.

Лидеры также обсуждали запланированные совместные военные учения «Запад-2025» и ситуацию в зоне проведения спецоперации на Украине. Кроме того, главы государств обсудили предстоящие встречи, одна из которых состоится в конце апреля в Волгограде. Путин и Лукашенко договорились при встрече подробно обсудить актуальные вопросы сотрудничества и обменяться мнениями по широкому спектру тем.

Как передавало ИА Регнум, 6 апреля белорусские таможенники задержали 580 кг взрывчатки, которую в малотоннажном грузовике Mercedes пытались провезти из Польши в РФ. Специалисты заподозрили, что с машиной что-то не так, при её сканировании. При углублённом осмотре оказалось, что пустоты в полу и стенках фургона заполнены мягким материалом. Экспертиза установила, что это пентаэритриттетранитрат — мощное взрывчатое вещество.

Водитель грузовика Евгений Манько был задержан, в отношении него возбудили уголовное дело по статье о провозе взрывчатых веществ через границу (ч. 2 ст. 333-1 УК РБ). Ему грозит до 10 лет тюрьмы. Белорусские следователи устанавливают других лиц, причастных к нелегальной транспортировке взрывчатки.

Позже Манько в эфире телеканала «Беларусь-1» заявил, что не знал, какой груз он перевозит. Мужчина рассказал, что он специализируется на перевозках из Европы в Белоруссию и Россию. Последний заказ на перевозку ему передал знакомый из Эстонии по имени Роман. Заказчик действовал от имени некоего Ивана, который, по информации Манько, собирался переоборудовать микроавтобус в автодом.