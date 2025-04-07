Москва, 7 апреля, 2025, 21:42 — ИА Регнум. Мессенджер Telegram по запросу Роскомнадзора (РКН) удалил более 373 тыc. публикаций и каналов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу российского ведомства.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«В общей сложности по требованию Роскомнадзора удалено свыше 373 тыc. публикаций или Telegram-каналов», — цитирует агентство сообщение РКН.

При этом в надзорном ведомстве не уточнили период, за который это произошло.

Как передавало ИА Регнум, ранее в феврале РКН проинформировал, что российские суды с начала 2022 года оштрафовали Telegram на более 60 млн рублей за неисполнение обязанности по самомодерации предписаний Роскомнадзора.

В марте 2025 года Роскомнадзор направил Telegram сообщение с требованием удалить запрещённые наборы стикеров.