Москва, 7 апреля, 2025, 19:48 — ИА Регнум. Участника программы «Время героев» Антона Старостина назначили на должность заместителя председателя государственного комитета молодёжной политики Республики Крым. Об этом говорится в Telegram-канале программы.

t. me/Aksenov82 Антон Старостин

«Не сомневаюсь, что мы с командой Крыма и дальше продолжим развивать молодёжную политику на основе ценностной модели страны, привлекать в сферу военно-патриотического воспитания участников и ветеранов СВО», — отметил Старостин после назначения.

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов сообщил, что новый зампред успешно прошёл стажировку в правительстве республики, в ходе которой взаимодействовал с молодёжью и решал конкретные задачи, связанные с поддержкой участников СВО и членов их семей. Губернатор пожелал ему успехов на новой должности.

В мае 2024 года Старостин стал одним из 83 участников программы «Время героев», инициированной президентом России Владимиром Путиным и реализуемой Высшей школой государственного управления Президентской академии. За выполнение боевых задач в зоне СВО Старостин удостоен звания Героя Российской Федерации в 2022 году, а также награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами.

Как передавало ИА Регнум, 6 марта кавалер ордена Мужества, участник программы «Время героев» Илья Шалита был назначен на пост и. о. директора департамента общественной безопасности Курганской области.

Ранее в марте кавалера ордена Мужества, участника программы «Время героев» Антона Шорохова назначили на должность главного советника управления президента России по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов.