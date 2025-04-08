Москва, 8 апреля, 2025, 11:05 — ИА Регнум. Во время полицейского рейда по выявлению нелегальных мигрантов в Московском регионе оперативники задержали гражданина Узбекистана. Мужчина уже несколько месяцев находился в России нелегально, и его собирались депортировать на родину, но перед этим провели молекулярную экспертизу, чтобы проверить иностранца на причастность к преступлениям на территории РФ. Оказалось, что гражданин Узбекистана был насильником, которого разыскивали 13 лет. Об этом ИА Регнум рассказал источник.

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В августе 2012 года на улице Пестовский переулок в Таганском районе Москвы неизвестный мужчина ударил по голове 22-летнюю девушку, после чего изнасиловал ее и ограбил: забрал мобильный телефон и деньги. Преступник скрылся, установить его по горячим следам не смогли. По данному факту в 2012 году было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера) и по части 2 статьи 161 УК РФ (Грабеж).

Неизвестного насильника искали 13 лет. Задержать его удалось весной 2025 года благодаря случайности: 12 марта оперативники проводили рейд по выявлению нелегалов в Московском регионе. Одним из задержанных оказался 34-летний уроженец Узбекистана Гиясжан М., который приехал в Россию на заработки, трудился разнорабочим и проживал в деревне Гришенки в Чеховском районе Московской области.

«Гражданин Узбекистана Гиясжан М. нарушил паспортно-визовый режим и со 2 ноября 2024 года находился в России нелегально. В отношении него был составлен административный протокол по статье 18.8 КоАП РФ (Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию) с административным выдворением за пределы РФ. Для дальнейшего разбирательства гражданин Узбекистана был помещен в центр временного содержания иностранных граждан ГУ МВД России по городу Москве» — рассказал собеседник агентства.

В центре временного содержания Гиясжану провели молекулярную экспертизу. Ее обязательно проводят, чтобы установить личность человека, его судимости, причастность к преступлениям.

Результаты экспертизы показали причастность Гиясжана к изнасилованию и ограблению девушки в 2012 году. 1 апреля мужчине предъявили обвинения в совершении данных преступлений. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы по статье о насильственных действиях сексуального характера, а также до 5 лет по статье о грабеже.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Московской области нелегальный мигрант из Узбекистана заманил к себе домой несовершеннолетнюю девочку и надругался над ней.