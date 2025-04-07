Москва, 7 апреля, 2025, 19:51 — ИА Регнум. Заместитель главы Минобороны России генерал-полковник Александр Фомин обсудил с командующим Сухопутными войсками Бангладеш генералом Вакером-Уз-Заманом перспективы взаимодействия в военной области. Об этом 7 апреля проинформировало российское оборонное ведомство.

Сергей Бобылев/РИА Новости

«В Москве состоялась рабочая встреча заместителя министра обороны Российской Федерации генерал-полковника Александра Фомина с командующим Сухопутными войсками Народной Республики Бангладеш генералом Вакером-Уз-Заманом в рамках его рабочего визита в Российскую Федерацию», — сказано в Telegram-канале МО РФ.

Отмечается, что в рамках встречи стороны обсудили перспективы двустороннего взаимодействия в военной области, а также выразили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление отношений между армиями и народами России и Бангладеш.

Ранее, 29 марта, замглавы Минобороны РФ в ходе визита российской делегации в Мьянму обсудил с премьер-министром страны Мин Аунг Хлайном военное сотрудничество. Он также поздравил Мин Аун Хлайна с 80-летием со дня создания Вооружённых сил Мьянмы и передал поздравительное письмо от министра обороны РФ Андрея Белоусова.

Как передавало ИА Регнум, 17 марта власти РФ и Таджикистана утвердили программу стратегического партнёрства в военной и военно-технической областях до 2030 года. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон находился в Москве с официальным визитом, в рамках которого он также провёл неформальную встречу с российским коллегой Владимиром Путиным и президентом Белоруссии Александром Лукашенко.