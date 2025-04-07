Люксембург, 7 апреля, 2025, 19:40 — ИА Регнум. Европейский союз (ЕС) введет контрмеры против введенных США пошлин 15 апреля и 15 мая. Об этом заявил еврокомиссар по торговле Марош Шефчович на неформальной министерской встрече ЕС по торговле в Люксембурге.

Global Look Press Марош Шефчович

«Окончательный список контрмер будет утвержден 9 апреля. Первый пакет начнет действовать 15 апреля, а 15 мая — все остальные», — приводятся на сайте ЕС слова Шефчовича.

Он подчеркнул, что Еврокомиссия нацелена на «переговорное решение», но не будет ждать этого вечно. В то же время еврокомиссар не уточнил, в отношении каких товаров будут введены пошлины.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о введении с 9 апреля пошлин в отношении товаров из 185 стран. Наибольшие пошлины в размере 49% будут применяться к товарам из Камбоджи. Вьетнам столкнётся со ставкой 46%, для Таиланда она составит 36%, для Китая — 34%, для Китайского Тайбэя (Тайваня) — 32%, для стран ЕС — 20%. России и Белоруссии в данном списке нет.

В ответ на это КНР проинформировала о введении с 10 апреля доппошлин в размере 34% на всю ввозимую из США продукцию.

Уже 6 апреля британское агентство Reuters проинформировало о том, что страны ЕС попытаются в ближайшие дни выступить единым фронтом против пошлин Трампа и одобрят первый пакет контрмер на сумму $28 млрд.

Глава Белого дома, рассказывая о первых результатах, отметил, что благодаря введению тарифов цены на нефть снижаются, процентные ставки упали, цены на продукты питания уменьшились, инфляции нет, а «США, долгое время подвергавшиеся эксплуатации, теперь еженедельно получают миллиарды долларов от стран-эксплуататоров».

Как передавало ИА Регнум, 7 апреля Трамп пригрозил КНР новыми пошлинами уже в 50% в случае, если Пекин не откажется от контрмер.