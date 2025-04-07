Вашингтон, 7 апреля, 2025, 19:19 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп 7 апреля раскритиковал американцев, паникующих из-за введения дополнительных пошлин, назвав их «слабаками и глупцами».

Global Look Press

«У США есть шанс сделать что-то, что следовало сделать десятилетия назад. Не будьте слабаками, не будьте глупцами. Будьте смелыми, сильными и терпеливыми, тогда результатом станет величие», — написал глава Белого дома в соцсети Х.

Ранее Трамп объявил о введении пошлин в отношении товаров из большинства стран. Наибольшие пошлины в размере 49% будут применяться к товарам из Камбоджи. Вьетнам столкнётся со ставкой 46%, для Таиланда она составит 36%, для Китая — 34%, для Китайского Тайбэя (Тайваня) — 32%, для стран ЕС — 20%. Всего в списке 185 стран, однако Россия в нём не значится. Взаимные тарифы вступят в силу 9 апреля.

Американский лидер назвал экономической революцией политику, которую он проводит. Он также призвал сограждан приготовиться к трудным временам, пообещав, что в итоге США добьются исторического результата.

В свою очередь глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз ответит на введение торговых пошлин США укреплением единства своего внутреннего рынка. Она также пообещала стереть имеющиеся торговые барьеры между странами объединения.

В связи с обострением торгового противостояния утром 7 апреля усилились распродажи на мировых фондовых рынках. В частности, по данным площадок, в Европе на открытии торгов немецкий индекс DAX 40 снижался на 10,42%, британский бенчмарк FTSE 100 — на 6,33%, французский CAC 40 — на 7,03%.

В этот же день пресс-служба Белого дома опровергла публикации СМИ о том, что президент США якобы намерен объявить 90-дневный мораторий на применение новых импортных пошлин.