Москва, 7 апреля, 2025, 19:34 — ИА Регнум. Для снижения числа нападений собак на людей необходимо навести порядок в сфере разведения животных, предусмотрев ответственность хозяев и контроль, заявила 7 апреля в интервью главному редактору ИА Регнум Марине Ахмедовой певица, защитница животных Илона Броневицкая.

ИА Регнум

«Надо с самого простого начать: с блокировки путей распространения этого странного приплода. Всякие «Юла», «Авито», «Из рук в ноги» и так далее. Любые платформы распространения этих очень странных собак должны быть обрезаны. Тогда будут меньше собак выкидывать. Потому что люди, купив неизвестно что, зачастую это неизвестно что отправляют на улицу, и оно у нас потом в приюте», — отметила Броневицкая.

Она рассказала, что в открытом ей приюте в настоящее время находятся 57 алабаев. Таких животных разводят «на вахте СНТ», продают на «Авито» за тысячу рублей и их покупают, например, в качестве сторожевых собак, отметила Броневицкая. Но если в процессе разведения животного или ухода за ним были проблемы, такая собака убегает, «кошмарит» людей на улицах, оказывается в приюте, и её никто не ищет, рассказала эксперт.

Она подчеркнула, что в большинстве случаев на людей нападают не бездомные, а «условно хозяйские» собаки, владельцы которых содержат их в недопустимых условиях и открещиваются от животных в случае, если те совершают нападение. Разрешение на убийство бездомных собак не только не исправит ситуацию, но может ухудшить её, отметила Броневицкая.

Как передавало ИА Регнум, депутаты Госдумы обсуждают поправки к федеральному закону «Об ответственном обращении с животными». Регионы могут получить право проводить эвтаназию безнадзорных животных по истечению срока содержания в приютах. Ранее действовал принцип о сохранении жизни любой собаки.

Общественная палата РФ не поддержала данные поправки. В ОП отметили, что, по данным экспертов, нападения на людей чаще осуществляют собаки, у которых есть владельцы.