Берлин, 7 апреля, 2025, 19:17 — ИА Регнум. Немецкий автопроизводитель Audi приостанавливает поставки автомобилей в США из-за пошлин, введённых американским президентом Дональдом Трампом. Об этом пишет немецкая газета Der Spiegel со ссылкой на источник в компании.

Global Look Press

«Все автомобили, которые прибыли в США после 2 апреля, пока должны быть удержаны и не будут передаваться дилерам», — указано в публикации.

При этом уточняется, что пошлины не распространяются на автомобили, которые уже находятся в США, а это более 37 тыс. машин. Эти авто можно будет продать без каких-либо пошлин.

Источник сообщил изданию, что у Audi нет заводов на территории США. Так, бестселлер — модель Audi Q5 выпускается на заводе в Мексике, остальные автомобили — в Германии, Венгрии и Словакии.

Как передавало ИА Регнум, 2 апреля Трамп подписал указ о введении пошлин в 25% на импорт легковых автомобилей, лёгких грузовиков и автозапчастей. По его словам, такая мера нужна для защиты национальной безопасности — в США производится лишь половина автомобилей из общего числа продаваемых в стране, при этом ни одной из американских автомобильных компаний не разрешено работать в других странах.

В Европе негативно отнеслись к введению Трампом пошлин. Так, канцлер Германии Олаф Шольц 3 апреля назвал их ошибкой, от которой пострадает весь мир. Он отметил, что это удар по торговому порядку, который создал благосостояние на планете. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала американского лидера к переговорам и подчеркнула, что новые пошлины наносят серьезный удар по предприятиям и потребителям во всем мире.

5 апреля газета The Times написала, что британская автомобильная компания Jaguar Land Rover (JLR) приостановит на месяц экспорт машин в Соединённые Штаты, чтобы оценить последствия введенных Трампом пошлин. Среди вариантов уменьшения потерь автопроизводитель рассматривает возможное повышение цен для покупателей из США и увеличение продаж в других странах. Кроме того, компания думает о сокращении трат на рекламу, говорится в материале.