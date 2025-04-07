Москва, 7 апреля, 2025, 20:16 — ИА Регнум. Повышение стоимости рекламы у блогеров в запрещённых соцсетях после принятия закона о запрете таких коммерческих интеграций связано с возникшими рисками. Об этом в понедельник, 7 апреля, заявил экономист Николай Кульбака в разговоре с ИА Регнум.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

После принятия Госдумой законопроекта, запрещающего с 1 сентября размещение рекламы на заблокированных ресурсах, блогеры повысили стоимость коммерческих интеграций в запрещенных соцсетях на 20–50%.

Экономист выразил мнение, что такое резкое повышение стоимости рекламы у блогеров связано с платой за риск размещения коммерческих интеграций в запрещённых соцсетях до вступления в силу нового закона. Специалист отметил, что это обычное рыночное поведение, и чем более рискованную деятельность люди будут вести, тем дороже такие услуги будут стоить.

«Если какой-то вид деятельности становится нелегальным, то в принципе цена повышается. Ну давайте вот представим себе такую ситуацию. Вот, например, нелегальные таксисты, бомбилы. Представьте себе, что государство начинает с ними резко бороться. Риск повышается, а значит, бомбилы будут повышать и цену, чтобы компенсировать. В любом бизнесе происходит то же самое»,— рассказал Кульбака.

По словам собеседника, спрос на рекламу в запрещённых социальных сетях постепенно начнёт идти на спад, так как с 1 сентября такая деятельность станет противозаконной. Эксперт считает, что официальные рекламодатели при этом будут вынуждены полностью уйти с площадок.

«Увеличения количества рекламы в запрещённых соцсетях до вступления в силу закона не будет. Понимаете, как правило, эти рекламные контракты очень длинные. И принципиально осталось не так много времени, чтобы что-то сделать. Поэтому я не думаю, что будет сильное изменение. Скорее всего, будет постепенно небольшой уход. Медленный уход куда-то в другие сегменты. То есть старые контракты будут дорабатываться, а новые контракты не будут заключаться», — подытожил экономист.

Как сообщало ИА Регнум, 7 апреля президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий запрет на распространение рекламы на информационных ресурсах организаций, признанных в РФ нежелательными. Данный закон касается и ресурсов организаций, деятельность которых признана экстремистской и запрещена в России.

23 марта председатель ГД Вячеслав Володин, комментируя законопроект о запрете рекламы, заявил, что доходы от распространяемой рекламы идут в пользу владельцев ресурсов, которые осуществляют провокационную деятельность и недоброжелательные действия по отношению к России и её гражданам. По его словам, сами пользователи часто не понимают, что невольно становятся спонсорами контента, который, отметил спикер Госдумы, лживо порочит Россию.

11 марта глава государства подписал закон о запрете рекламы на ресурсах иноагентов, а также на рекламу самих этих ресурсов. Ответственность за нарушение этих требований несут рекламодатель и рекламораспространитель.

Если иноагент продолжит размещение рекламных материалов, то ему грозит штраф: для граждан — до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — до 500 тыс. рублей. Повторное нарушение в течение года будет наказываться в соответствии с УК РФ, наказание может составить до двух лет лишения свободы.