Вашингтон, 7 апреля, 2025, 19:15 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп пригрозил Китаю введением новых 50% пошлин в случае, если Пекин не откажется от ранее введенных в отношении Вашингтона тарифов в 34%. Об этом американский лидер сообщил в своей соцсети Truth Social.

Global Look Press

«Если Китай не отменит свое 34% повышение, превышающее ранее введенные долгосрочные торговые ограничения, к завтрашнему дню, 8 апреля 2025 года, США введут дополнительные пошлины в размере 50% с 9 апреля», — написал Трамп.

Он также заявил, что Вашингтон прекратит все ранее запрошенные Пекином переговоры. В то же время американский лидер заверил, что переговоры с другими странами, которые также запросили встречи, «начнутся немедленно».

Ранее Трамп объявил о введении с 9 апреля пошлин в отношении товаров из 185 стран. Наибольшие пошлины в размере 49% будут применяться к товарам из Камбоджи. Вьетнам столкнётся со ставкой 46%, для Таиланда она составит 36%, для Китая — 34%, для Китайского Тайбэя (Тайваня) — 32%, для стран ЕС — 20%. России и Белоруссии в данном списке нет.

4 апреля комиссия по тарифам Госсовета КНР опубликовала информацию о том, что власти Китая с 10 апреля введут дополнительные пошлины в размере 34% на всю ввозимую из США продукцию в качестве ответных мер.

Через два дня, 6 апреля, агентство Reuters проинформировало о том, что страны ЕС попытаются в ближайшие дни выступить единым фронтом против пошлин Трампа и одобрят первый пакет контрмер на сумму $28 млрд.

В то же время директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт заявил, что более 50 стран обратились к американской администрации с просьбой смягчить или отменить пошлины на товары.

7 марта Трамп в своей соцсети Truth Social отметил, что благодаря введению тарифов цены на нефть снижаются, процентные ставки упали, цены на продукты питания уменьшились, инфляции нет, а «США, долгое время подвергавшиеся эксплуатации, теперь еженедельно получают миллиарды долларов от стран-эксплуататоров».