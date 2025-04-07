Москва, 7 апреля, 2025, 19:15 — ИА Регнум. Предложенный инициативной группой Госдумы запрет на кормление бездомных собак не поможет снизить число нападений животных на людей, заявила 7 апреля в интервью главному редактору ИА Регнум Марине Ахмедовой певица, защитница животных Илона Броневицкая.

ИА Регнум

«[Пенсионеров] хотят лишить просто права быть милосердными. Они должны ходить мимо этих собак и, глотая слёзы, не дать им еды. Как?» — отметила Броневицкая.

Она подчеркнула, что в большинстве случаев на людей нападают не бездомные, а «условно хозяйские» собаки, владельцы которых содержат их в недопустимых условиях и открещиваются от животных в случае, если те совершают нападение.

Разрешение на убийство бездомных собак не только не исправит ситуацию, но может ухудшить её, отметила Броневицкая. Нужно в полной мере выполнить положения закона «Об ответственном обращении с животными» в его нынешнем виде, добавила эксперт.

Как передавало ИА Регнум, депутаты Госдумы обсуждают поправки к федеральному закону «Об ответственном обращении с животными». Регионы могут получить право проводить эвтаназию безнадзорных животных по истечению срока содержания в приютах. Ранее действовал принцип о сохранении жизни любой собаки.

Общественная палата РФ не поддержала данные поправки. В ОП отметили, что, по данным экспертов, нападения на людей чаще осуществляют собаки, у которых есть владельцы.