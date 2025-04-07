Москва, 7 апреля, 2025, 19:02 — ИА Регнум. Бездомных собак нужно стерилизовать, а не убивать, потому что убийства не помогут искоренить нападения животных на людей, заявила 7 апреля в интервью главному редактору ИА Регнум Марине Ахмедовой певица, защитница животных Илона Броневицкая.

ИА Регнум

«У нас убивали собак до 2019 года, до принятия закона [«Об ответственном обращении с животными»], и мы видели тогда щенков внутри беременных собак, которых стерилизуют… Девятнадцать щенков в одной, это была наша рекордная собака. Поэтому «убить сразу всех» — нет, это не получится. Оставшиеся будут продолжать размножаться», — отметила Броневицкая.

Если регионам предоставят право убивать бездомных животных, ситуация в этой сфере может кардинально измениться в худшую сторону, отметила эксперт.

«Когда, не дай бог, вступит в силу этот закон, может поменяться контингент тех, кто работает с животными. Могут прийти мерзавцы. А подвижники, люди, которые в Ставропольском крае забирали агрессивных собак у бабушки, — уйдут», — сказала Броневицкая.

Для улучшения ситуации нужно в полной мере выполнить положения закона в его нынешнем виде, а разрешение на убийства подаст плохой пример в том числе детям, защита которых и является целью данного закона, указала она.

«Дети должны расти любящими. Мы учим их на примере медвежонка и ёжика. Мы показываем фильмы, где дети спасают собаку, из пожара вытаскивают котят, собак, по льду ползёт мальчик, вытаскивает собаку. Дети чисты сердцем. Они не хотели бы. Я знаю одну девочку, которую укусила собака за лицо, и она плакала и говорила: я вас умоляю, только не делайте больно ей, не убивайте её. Убивать во имя детей очень плохо», — заявила Броневицкая.

Эксперт также рассказала, что в большинстве случаев на людей нападают не бездомные, а «условно хозяйские» собаки, владельцы которых содержат их в недопустимых условиях и открещиваются от животных в случае, если те совершают нападение. Кроме того, она подчеркнула, что общее число нападений собак на людей и количество смертей в результате таких нападений снижаются.

Илья Наймушин/РИА Новости

Как передавало ИА Регнум, депутаты Госдумы обсуждают поправки к федеральному закону «Об ответственном обращении с животными». Регионы могут получить право проводить эвтаназию безнадзорных животных по истечению срока содержания в приютах. Ранее действовал принцип о сохранении жизни любой собаки.

Общественная палата РФ не поддержала данные поправки. В ОП отметили, что, по данным экспертов, нападения на людей чаще осуществляют собаки, у которых есть владельцы.