Вашингтон, 7 апреля, 2025, 18:45 — ИА Регнум. В ходе переговоров по мирному урегулированию украинского конфликта Россия не клюнула на стратегию Соединённых Штатов. Об этом заявил американский военный аналитик и бывший морпех Брайан Берлетик в соцсети X.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«США, в том числе при администрации президента Дональда Трампа, ведут войну с Россией через Украину, выдавая себя за «посредников», — говорится в публикации.

А тот факт, что Вашингтону не удаётся достичь быстрых результатов в переговорном процессе, по мнению эксперта, говорит о том, что Москва не клюнула на эту стратегию.

Как передавало ИА Регнум, 4 апреля спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев сообщил, что провёл в Вашингтоне встречи с представителями администрации Белого дома. Он отметил, что американская сторона слышит позицию России и настроена на решение всего спектра вопросов, касающихся отношений двух стран.

В тот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Кремль сохраняет осторожный оптимизм по поводу переговоров с США. Он добавил, что ведётся кропотливая работа по разным каналам связи с американской стороной.