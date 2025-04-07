Москва, 7 апреля, 2025, 18:38 — ИА Регнум. Руководители московских театров отметили удобство новой услуги «Детский билет». Эта услуга облегчает процесс покупки билетов для детей через сервис «Мосбилет» и посещение ими культурных учреждений.

Евгений Биятов/РИА Новости

В сервисе «Мосбилет» появилась новая услуга «Детский билет», которая облегчает процесс покупки билетов для детей и посещение ими культурных учреждений. Теперь при оформлении билетов полные данные нужно указывать только сопровождающему взрослому, а для детей до 14 лет достаточно внести фамилию, имя, отчество и дату рождения.

По словам директора московского музыкального театра для детей и юношества «На Басманной» Ивана Мельникова, «Детский билет» стал долгожданным решением, которое отвечает запросу большого количества семейных и групповых посетителей. «Детские театры, включая наш театр «На Басманной», всегда стремятся сделать посещение максимально комфортным и удобным, особенно для наших юных зрителей, которые с таким трепетом ждут встречи с искусством», — подчеркнул Мельников.

Директор Детского музыкального театра юного актера Арсен Дадамян заявил VM.ru, что для театров, зрителями которых преимущественно являются дети, проверка данных в билете каждого ребенка усложняла процесс посещения. Он подчеркнул, что возможность приобретения «детского билета» является важной в первую очередь для самих зрителей.

Художественный руководитель Театра кошек Куклачёва Дмитрий Куклачёв заявил, что «Детский билет» упростит посещение театра для групп детей с сопровождающими их взрослыми. Куклачев рассказал, что отдел брони и кассовое хозяйство постоянно работают со зрителями, оповещая их о новых правилах, отвечая на все вопросы и помогая с покупкой.