Берлин, 7 апреля, 2025, 18:46 — ИА Регнум. Власти ФРГ пытаются переписать прошлое и развязать новую войну с Россией, пишет немецкий журнал Junge Welt.

Global Look Press

«Там, где можно заставить забыть прошлое, можно и развязать войну против России», — говорится в статье.

Издание объяснило «позорные заявления Запада о том, что освобождением от нацистов занимались только они», попыткой переписать историю. Авторы полагают, что западные политики в военном плане «проиграли и украинский конфликт» и теперь надеются победить финансовыми методами.

По мнению обозревателя немецкого журнала Арнольда Шёльцеля, «топтание на памяти» освободителей времен Второй мировой войны все еще остается политической линией в Германии.

Ранее советник директора Российского института стратегических исследований Дмитрий Буневич в разговоре с ИА Регнум заявил, что слова главы МИД Германии Анналены Бербок о недопуске россиян и белорусов к празднованию 80-летия Победы во Второй мировой войне говорят не только о возрождении нацизма, а скорее о переписывании истории этой войны и об искажении роли Советского Союза.

Глава российского МИД Сергей Лавров призвал «очень жестко бороться» с попытками переписать историю, которые наблюдаются в Прибалтике, Польше и других странах ЕС. По его словам, реабилитация нацизма становится одной из опорных точек в позиции Запада.

Президент России Владимир Путин неоднократно отмечал важность борьбы с фальсификацией истории и героизацией нацизма. Российский лидер подчёркивал, что для этого в РФ существует ряд движений и акций, призванных познакомить граждан, в том числе молодых людей, с историей и местами боевой славы.