Вильнюс, 7 апреля, 2025, 18:36 — ИА Регнум. Евросоюз отказал Эстонии и Литве в финансировании проекта «стены дронов», который направлен на защиту границ с помощью беспилотников. Об этом 7 апреля сообщил портал Delfi со ссылкой на МВД Литвы.

dpa/picture-alliance/ТАСС

«Пограничные службы Эстонии и Литвы ранее подали заявку на финансирование ЕС для проекта по использованию дронов, целью которого было создание на границе так называемого «дронового заслона», однако проект не получил финансирования», — сказано в публикации портала.

Отмечается, что общая стоимость проекта оценивалась в 12 млн евро. По информации Службы охраны государственной границы Литвы (VSAT), ЕС отклонил эту заявку в начале марта. Начальник VSAT Рустамас Любаевас заявил о планах искать другие источники финансирования.

При этом глава МИД Литвы Владислав Кондратович не стал исключать повторную подачу заявки в Евросоюз на финансирование «стены дронов». Премьер-министр республики Гитанас Науседа заявил, что для реализации данной инициативы возможно использование государственных средств.

О планах стран Прибалтики, Польши, Финляндии и Норвегии создать «стену дронов» на границе с Россией стало известно в мае 2024 года. Глава МВД Литвы Агне Билотайте заявляла, что эти беспилотники якобы будут использоваться исключительно для наблюдения за территорией. Министр также отмечала, что Литва создала отдельное подразделение дронов и закупает их, а также системы для борьбы с такими аппаратами.

В свою очередь министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен сообщила, что проект «стены дронов» направлен на защиту восточной границы НАТО от «провокаций и контрабанды».