Москва, 7 апреля, 2025, 18:42 — ИА Регнум. Число смертей людей в результате нападения бездомных собак неуклонно снижается, заявила 7 апреля в интервью главному редактору ИА Регнум Марине Ахмедовой певица, защитница животных Илона Броневицкая.

ИА Регнум

«Никакого пика [количества нападений] нет. Всё как и было. Есть статистика смертных покусов, которую ведёт Росстат. Самая страшная статистика — это смерть человека от бездомных собак — снижается неуклонно и планомерно. Например, 2014 год: пять детей погибли. После принятия закона [«Об ответственном обращении с животными»], в один только 22-й год погибли два ребёнка», — сказала Броневицкая.

Общее число нападений собак на людей тоже снижается, отметила эксперт.

Броневицкая также рассказала, что в большинстве случаев на людей нападают не бездомные, а «условно хозяйские» собаки, владельцы которых содержат их в недопустимых условиях и немедленно открещиваются от животных в случае, если те совершают нападение.

Она отметила, что для улучшения ситуации нужно в полной мере выполнить положения закона в его нынешнем виде, что сейчас, по словам Броневицкой, наблюдается не во всех регионах.

Как передавало ИА Регнум, депутаты Госдумы в настоящее время обсуждают поправки к федеральному закону «Об ответственном обращении с животными». Регионы могут получить право проводить эвтаназию безнадзорных животных по истечению срока содержания в приютах. Ранее действовал принцип о сохранении жизни любой собаки.

Общественная палата РФ не поддержала данный законопроект. В ОП отметили, что, по данным экспертов, нападения на людей чаще осуществляют собаки, у которых есть владельцы.